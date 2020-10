Acicatena, separazione con il tecnico Giuffrida

ACI CATENA – Attraverso una nota ufficiale, l’Acicatena ha annunciato la separazione con il tecnico Mario Giuffrida. Ecco quanto si legge:

“Con la presente la società comunica che in seguito ad un colloquio svolto tra il mister Mario Giuffrida e il patron Gaetano Giannetto, di comune accordo è stata decisa in seguito alle offese gratuite da parte dei tifosi la rinuncia alla sua carica di allenatore. La società e il neo mister vogliono sottolineare quanto questi commenti siano stati poco graditi e totalmente fuori luogo nei confronti di un mister qualificato e in possesso del patentino UEFA A e di una società che ha messo a disposizione tutte le sue risorse disponibili per trovare le migliori soluzioni”.