Altri 92 infermieri tra Villa Sofia e Cervello a Palermo

PALERMO – Sono 92 gli infermieri che hanno partecipato alla selezione pubblica indetta dall’azienda ‘Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello’, nell’ambito degli interventi per l’emergenza da Covid-19 e che saranno immessi in servizio subito, previa accettazione. Il bando indetto, in linea con le misure straordinarie di reclutamento , nella ratio di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e per garantire con urgenza i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e subintensive necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus, ha trovato, pertanto, sollecita risposta. Si tratta di incarichi di lavoro autonomo, libero professionale e co.co.co. Durata fino al 31 dicembre 2020, prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza. L’elenco dei candidati è consultabile sul sito web aziendale. (ANSA).