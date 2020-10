Armato di fucile si barrica in casa col figlio piccolo

Momenti di tensione a Mazara del Vallo. Nel quartiere denominato Mazara 2 le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della locale compagnia unitamente al commissariato locale di polizia e la squadra mobile di Trapani, sono impegnate da stamattina nel tentativo di dissuadere un uomo che, armato di un fucile, si è barricato in casa col figlioletto di quattro anni, minacciando il suicidio.

Si tratta di G.F. pregiudicato mazarese. Attualmente la situazione sembra stazionaria ma la preoccupazione è alta. Sul posto c’è anche il Questore di Trapani, Salvatore La Rosa. A lanciare l’allarme è stata la compagna dell’uomo che, intorno alle 9,30, ha allertato le forze dell’ordine che stanno ancora negoziando la resa.

Alla base del gesto, da quanto si evince dalla pagina facebook personale dell’uomo, ci sarebbe una reazione sconsiderata a dissapori con la ex compagna. L’uomo, infatti, in nottata ha affidato ai social il suo malessere e, quasi come uno sfogo, ha illustrato la sua situazione con la compagna, con la quale ha vissuto tredici anni, attaccandola ma ammettendo di averla anche picchiata.