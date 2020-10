“Due studenti positivi, 55 persone in quarantena”: allerta ad Altofonte

ALTOFONTE (PALERMO) – Sale l’allerta Covid in tutta la provincia di Palermo, tra le più colpite, insieme a quella di Catania, dal contagio in tutta la regione. La paura aumenta nei piccoli centri, in paesi che durante la prima ondata avevano registrato pochi casi, al punto da uscire dalla precedente fase dell’emergenza in tempi brevi e senza conseguenze particolarmente pesanti. Ad Altofonte, ad esempio, preoccupa l’aumento dei positivi, specie dopo il contagio di due giovani: si tratta di duee ragazzi della scuola media della cittadina.

La comunicazione del sindaco

Ad aggiornare sul numero crescenti di casi è stata nelle ultime ore è stato il sindaco Angela De Luca: “Sono quindici ad oggi i soggetti positivi al Covid nel nostro territorio di cui due si trovano al covid center di Partinico in condizioni stabili ma ospedalizzati. I cittadini in quarantena obbligaria sono cinquantacinque e molti sono in attesa di tampone. Ai casi già comunicati si aggiungono due ragazzi della scuola media di Altofonte. Il dirigente scolastico e i medici di famiglia stanno attivando tutte le procedure per il tracciamento dei soggetti da porre in quarantena. Ringrazio i genitori dei ragazzi in questione, che hanno effettuato tampone rapido privato.”

“Virus subdolo”

“Questo ci deve far riflettere sulla pericolosità del virus e di come si insinua subdolamente nelle nostre famiglie – prosegue -. Chiedo ancora a tutti la massima allerta. Non cercate colpevoli ma siate voi stessi responsabili nell’affrontare l’emergenza. Questa doverosa comunicazione nasce dall’esigenza di fare chiarezza rispetto ai dati comunicati dall’ Asp e i reali soggetti che vengono assistiti nel nostro territorio. Tutto ciò perché i sieroligici, o i tamponi effettuati in strutture private non vengono prontamente comunicati e registrati dall’Asp. Sottilineo che ad oggi il nostro comune non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali. I nostri medici di famiglia ed i pediatri stanno monitorando la situazione in maniera impeccabile, ed attraverso il comando di polizia municipale riusciamo a far fronte ai protocolli imposti dalla legge. Invito tutti a comunicare eventuali tamponi o sierologici positivi ai propri medici in modo da avere un tracciamento quanto più reale della situazione. Tenere la mascherina col naso coperto, evitare feste, festini o visite inappropriate, tutelare i propri cari è un dovere”, conclude il sindaco.

Sul fronte del contagio, la provincia di Palermo, con 2,18 è poco più alta della media che si attesa su 1,85 positivi ogni mille abitanti. Preoccupanti i valori di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Cefalà Diana, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Villafrati. Mancano i dati di Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Ustica. GUARDA LA MAPPA