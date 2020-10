Ecco la soglia da non superare, altrimenti sarà di nuovo lockdown

Bisogna tenere d'occhio il numero di ricoveri in Terapia intensive

C’è una soglia che non deve essere superata, altrimenti sarà di nuovo lockdown. Il numero dei malati Covid ricoverati in terapia intensiva deve rimanere sotto quota 2.300. Sforato il tetto massimo, come ricostruisce il Corriere della Sera, il governo sarebbe pronto a misure drastiche.

In primo luogo potrebbero scattare la chiusura delle attività non essenziali e il divieto di spostamento tra le Regioni.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità bisogna evitare di superare il livello alto, il peggiore, dell’indice di contagio Rt oltre l’1,5.

Sono i numeri dei ricoveri che preoccupano. Il bollettino di ieri dice che ci sono 926 persone ricoverate in Terapia intensiva. Appena una settimana fa, il 14 ottobre, erano 539. Superando la soglia di 2300 ricoveri il sistema sanitario andrebbe in profonda crisi. Il lockdown sarebbe quasi inevitabile.

Ecco perché si ragiona sulla possibile chiusura di sale giochi, palestre e piscine e agli spostamenti tra Regioni solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o altre urgenze.