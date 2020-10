Fontane, piazze e videosorveglianza: torna la democrazia partecipata

CATANIA – Fontanelle, piazze e occhi elettronici contro gli zozzoni. Torna il contest che permette ai cittadini, nell’ambito della democrazia partecipata, di scegliere alcuni interventi da realizzare in città.

La comunicazione

Lo rende noto il Comune di Catania che, in una nota, illustra l’iniziativa del 2020 e i dettagli della consultazione pubblica per selezionare il progetto cui dedicare le somme messe a disposizione dalla Regione. Si tratta del 2% di quanto Palermo trasferisce ai Comuni da usare specificatamente per forme di democrazia partecipata”. La somma per realizzare questi progetti ammonta a circa 240 mila euro.

La selezione

La scelta, si legge ancora, potrà avvenire entro la mezzanotte di giorno 8 novembre. Tante le modalità per partecipare: tramite la pagina Facebook ufficiale del Comune di Catania oppure inviando una mail a: urp@comune.catania.it o sottoscrivendo la preferenza direttamente presso la sede Urp nel Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo. Sul sito web di Palazzo degli elefanti è possibile consultare l’avviso e scaricare il modulo.

I progetti

Quattro in totale i progetti proposti. Si va dalla realizzazione e riqualificazione di parchi gioco per bambini, all’istallazione di videosorveglianza nei punti critici della città per evitare discariche abusive. Un progetto riguarda poi la fontana di piazza Europa e in contesto circostante e, infine l’ultimo, punta a istallare nuove fontanelle pubblice e sistemare quelle esistenti.