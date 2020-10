Linguaglossa, 50 i positivi. Il sindaco: “Sconsiglio di celebrare comunioni”

LINGUAGLOSSA – Sono 50 i positivi al Covid a Linguaglossa. Lo scrive su Facebook il sindaco Salvatore Puglisi.

Il post

“Questi i casi ad oggi – scrive il primo cittadino: 34 positivi comunicati dall’Asp 16 positivi con tampone da laboratorio privato. Crescono nel numero i positivi comunicati dall’Asp – spiega – perché, man mano, i positivi da laboratorio privato vengono contattati e verificati proprio dalla struttura pubblica.

I tamponi privati

Il sindaco Puglisi fa il punto anche del lavoro svolto dalle strutture private. “I nuovi positivi da tampone privato – prosegue – da inizio settimana crescono molto poco”.

La scuola

“Precauzionalmente, in accordo con l’Asp e con l’amministrazione scolastica, abbiamo chiuso 2 classi alle scuole medie a seguito del risultato positivo di un’insegnante di sostegno – continua. Per gli alunni verrà attivata la didattica a distanza per un periodo di due settimane”.

Le prime comunioni

Per il sindaco Puglisi sarebbe opportuno non celebrare le comunioni. “Ho inviato nota alle parrocchie dove sconsiglio vivamente al momento attuale, di celebrare il rito della santa comunione previsto in questo fine settimana – afferma. Dobbiamo in questa fase evitare il più possibile momenti di aggregazione conviviale, dove in molti casi ci potrebbe essere motivo di contagio”.

Le raccomandazioni

“Come ho ripetuto diverse volte dobbiamo essere attenti e preoccupati ma non ansiosi. È un momento delicato e solo con prudenza e attenzione massima possiamo superarlo bene tutti insieme. Abbraccio i miei due concittadini ospedalizzati e le loro famiglie e ai concittadini positivi in isolamento domiciliare dico di essere forti e pazienti, il loro impeccabile comportamento è di grande aiuto per tutta la comunità di Linguaglossa”.