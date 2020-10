Minorenne arrestato: aveva negli slip 30 grammi di cocaina

CATANIA – Minorenne arrestato per spaccio di cocaina. È accaduto ieri: i Falchi della Squadra Mobile, hanno effettuato un servizio nel quartiere di San Cristoforo per monitorare alcuni movimenti sospetti notati nei giorni precedenti.

Il tentativo di fuga

Alla vista di una moto della Polizia di Stato, il giovane a bordo di uno scooter, ha effettuato una manovra sospetta. Un tentativo fatto, pare, per sfuggire al controllo, non accorgendosi però della presenza di una ulteriore pattuglia della Squadra Mobile. Il ragazzo ha tentato un inutile fuga ma è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 12 grammi di cocaina “in pietra” nascosto negli indumenti intimi.

L’arresto

Il giovane è stato arrestato e accompagnato al centro di prima accoglienza in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Indagato a piede libero un altro soggetto. per lo stesso reato. Sequestrati 7 grammi di cocaina e 30 grammi di marijuana nonché materiale per confezionare e pesare lo stupefacente, contabilità dell’attività illecita ed alcune centinaia di euro in contanti.