Minorenne violentata durante il lockdown: arrestati tre uomini

Erano ospiti a casa dei genitori di una ragazzina di 12 anni durante il lock-down e, approfittando dell’assenza del padre per ragioni di lavoro, avrebbero abusato sessualmente e in diverse occasioni della minorenne, intimandole di non raccontare nulla. I tre uomini, di nazionalità indiana come la vittima, sono stati fermati a Latina e dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre della bambina. (ANSA).