MISTERBIANCO – Bollettino Covid di Misterbianco. È stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune commissariato.

I numeri

Dalle notizie fornite in data odierna dal Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco – si legge – i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 93, di cui 15 ricoverati in ospedale e 78 a domicilio.

In isolamento

Sono 219 i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto. L’Asp. ha informato che i dati relativi ai soggetti positivi sono estratti dalla banca dati della piattaforma dell’Istituto Superiore della Sanità. Sarà cura della Commissione Straordinaria fornire, ulteriori aggiornate informazioni.