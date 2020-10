Muore un volontario del vaccino: “Nessuna preoccupazione”

Bloomberg però sostiene che la vittima non si fosse sottoposta al vaccino vero piuttosto a un placebo.

LONDRA – È morto in Brasile un volontario che si era sottoposto alla sperimentazione del vaccino anti Covid-19 di Oxford e AstraZeneca. Si tratta del vaccino a cui sta lavorando anche l’azienda italiana Irbm di Pomezia.

La notizia è stata resa nota da Anvisa, l’autorità sanitaria del Brasile che però non ha fornito ulteriori dettagli. Bloomberg sostiene che la vittima non si fosse sottoposta al vaccino vero piuttosto a un placebo.

Nulla si sa neppure sulle cause del decesso. Di sicuro l’Università di Oxford smonta sul nascere qualsiasi ipotesi di correlazione fra la morte e la sperimentazione: “Dopo una attenta revisione di questo caso in Brasile abbiamo stabilito che non ci sono preoccupazioni sulla sicurezza della sperimentazione del vaccino”.

A confortare il quadro è il fatto che le stesse autorità brasiliane hanno dato il via libera alla prosecuzione dei test.