Nera e dintorni, truffe online e droga: le operazioni della polizia

ADRANO – Le operazioni degli agenti di polizia. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare ogni fenomeno di illegalità, ed in particolare la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti M.C.P. classe 1993, residente ad Adrano.

I fatti

Il predetto veniva notato dagli operatori di polizia in servizio di perlustrazione, mentre si trovava in compagnia di un amico in via Cipiti. I due, alla vista della Volante si sono dati a precipitosa fuga, in tutto ciò l’indagato ha gettato un pacchetto di sigarette sotto un’auto parcheggiata. Prontamente bloccati i fuggitivi, e recuperato il pacchetto di sigarette, all’interno di questo sono stati rinvenuti quattro involucri in carta d’alluminio contenenti marijuana. Eseguita la perquisizione sia indosso che a casa del denunciato gli agenti hanno recuperato la somma complessiva di circa 80 euro che è stata sottoposta a sequestro. Sulla sostanza stupefacente, inoltre, verranno eseguiti gli esami tossicologici i cui esiti verranno riferiti senza ritardo alla predetta Autorità. È opportuno precisare che M.C.P. era già stato segnalato al Prefetto il 15 e il 21 settembre scorsi, poiché sorpreso in quelle circostanze a fare uso personale della medesima sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori serrati controlli condotti dalla Polizia di Stato nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.

Commissariato Centrale di Catania: un caso di truffa online

Gli agenti del Commissariato di Centrale, nel corso di mirate indagini, hanno identificato e denunciato in stato di libertà S.V. classe ’63, perché, in concorso con altri soggetti a oggi rimasti ignoti, truffava numerosi utenti sull’intero territorio nazionale con false vendite on-line. I poliziotti del Commissariato hanno riscontrato che in poco più di un mese gli indagati hanno messo a segno tre truffe on line, in tre diversi comuni italiani, con il medesimo modus-operandi. In particolare, i crimini sono avvenuti a danno di cittadini delle città di Firenze, di Lugo di Ravenna e di Grottaglie (TA): grazie al flusso d’informazioni generato dalle querele sporte dalle persone offese presso i rispettivi Uffici della Polizia di Stato, gli agenti catanesi hanno potuto focalizzare l’attività d’indagine sull’uomo, S.V. che costituiva l’elemento comune delle diverse informative che giungevano dalle differenti parti d’Italia.

Sostanzialmente, per realizzare il raggiro i truffatori hanno messo in vendita, senza averne la disponibilità, una piscina fuori terra e, in un’altra circostanza, un computer da tavolo di una nota marca. I prezzi di tali beni erano talmente competitivi da invogliare gli ignari acquirenti all’acquisto. S.V., rintracciato dagli agenti, è stato inizialmente ascoltato come persona informata dei fatti, in quanto titolare della carta Poste-Pay, sulla quale erano state accreditate le somme di denaro truffate alle persone offese. Dalle dichiarazioni rese dall’uomo è però emerso che il predetto, di fatto, aveva contribuito fattivamente alle truffe: infatti, egli aveva fornito ai suoi soci la possibilità di utilizzare i suoi documenti, per l’attivazione della suddetta carta di credito. In pratica l’indagato, con la collaborazione di soci a oggi rimasti ignoti, tramite appositi siti internet ha messo in vendita i beni sopra descritti e, una volta raggiunto l’accordo con gli acquirenti tramite contatti telefonici, avvenuti con utenze cellulare intestate a persone inesistenti, si è fatto ricaricare la carta Poste-Pay, nella speranza, risultata vana, di non essere accusato del reato sopra richiamato.