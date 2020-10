Nissa, Bonsignore è il nuovo ds

NISSA – Attraverso una nota, il Nissa ha comunicato l’ufficialità della nomina del nuovo ds che sarà Giancarlo Bonsignore. Ecco quanto si legge:

“Un abile condottiero, carismatico. Un uomo che ha dato tanto alla Nissa, contribuendo a riportarla in Serie D, durante la gestione Mannino e che adesso torna con rinnovata ambizione a sposare il progetto biancoscudato del patron Arialdo Giammusso. Stiamo parlando di Giancarlo Bonsignore, persona perbene e che non ha certo bisogno di presentazioni. Giancarlo da oggi è il nuovo direttore sportivo della Nissa. Un dirigente con i “fiocchi”, con un curriculum di grande spessore, fortemente voluto dal presidente Giammusso, pronto a dare ancora una volta il suo contributo di esperienza per la crescita della società e della squadra. Una scelta importante che dimostra ancora una volta quanto ambizioso sia questo progetto sportivo. A Giancarlo Bonsignore va il benvenuto della società, dello staff tecnico e dei tifosi”.