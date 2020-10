Parco dell’Etna, il presidente Caputo incontra Cristaudo

PEDARA – Contrastare i fenomeni legati alle micro discariche ed attuare politiche sinergiche per lo sviluppo del territorio. E’ quanto si è discusso nel corso dell’incontro tra il Sindaco Alfio Cristaudo ed il presidente del Parco dell’Etna, Carlo Caputo, che ha sollecitato l’incontro, per incontrare il neo sindaco pedarese.

La riunione

Nel corso della riunione, Cristaudo ha subito evidenziato la necessità di realizzare un punto di raccolta differenziata all’interno del Parco al fine di incentivare la differenziata ed evitare la nascita di micro discariche all’interno del Parco. “Il punto di raccolta con presidio – spiega Cristaudo-, servirebbe sia a venire incontro ai villeggianti e stagionali, che nei week end si riversano sul territorio pedarese, sia a fornire info e materiale sui vantaggi della raccolta differenziata”.

Il centro raccolta

L’ area- che dovrebbe sorgere in via Monte Po, una piccola zona al momento sempre meta di rifiuti – ricade infatti nel territorio del Parco dell’Etna e quindi necessità delle relative autorizzazioni dell’Ente. Da qui la necessità di attingere ad eventuali finanziamenti per adeguamento o realizzazione di crr (centri comunali di raccolta).

Il sindaco di Pedara

Cristaudo ha anche sollecitato il presidente Caputo ad avviare una Campagna di promozione culturale, ambientale e turistico del Parco nelle scuole della provincia etnea, affinchè i ragazzi conoscano i sentieri, i boschi, l’Etna in quanto patrimonio dell’Unesco. Sulla necessità di realizzare una mini isola ecologica a Pedara è intervenuto anche Francesco Laudani, consigliere comunale e presidente SRR Area Metropolitana di Catania. Laudani ha ribadito che: “Il Parco dell’Etna deve ridare dignità ai proprietari di tutti i terreni che ricadono nella sua area. I proprietari ed operatori di vario genere, si devono infatti –secondo Laudani- sentire coinvolti e non più soli”.

All’incontro hanno partecipato anche il vice Sindaco Mario Laudani e gli assessori: Maria Chisari, Salvatore Corsaro, Leonardo Laudani, e Carmelo Mazzella