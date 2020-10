Rapina e picchia una prostituta: arrestato in via Crispi

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato un romeno di 30 anni accusato di avere rapinato e picchiato una donna. L’aggressione è avvenuta in via Francesco Crispi. Ad essere presa di mira una prostituta palermitana a cui il giovane aveva tentato di portare via la borsa. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Villa Sofia” dove le sono state riscontrate diverse ferite sul volto e sulle mani, ed è stata poi dimessa con dieci giorni di prognosi. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il trentenne la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Palermo e di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).