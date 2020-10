Sciacca, colpo a centrocampo. Preso Guzman

SCIACCA – Attraverso una nota ufficiale, lo Sciacca ha annunciato un colpo a centrocampo: si tratta di Joaquin Guzman. Ecco l’annuncio:

“Un altro sudamericano indosserà la maglia neroverde in questo Campionato di Eccellenza. Con la formula del prestito è da oggi con noi Joaquin Guzmán, centrocampista argentino in forza all’Fc Messina. Ha 18 anni e farà esperienza a Sciacca agli ordini del nostro Mister Giuseppe Geraldi. Dotato come tutti i calciatori sudamericani di ottima tecnica, Guzmàn sarà un valido rinforzo per il reparto di centrocampo.Diamo il benvenuto a Joaquin, nella foto insieme al nostro direttore sportivo Fabio Miraglia e al procuratore Francesco Marino”.