Trapani basket, apre la biglietteria: ammessi 200 spettatori

TRAPANI – Buone notizie per il Trapani basket, che potrà avere, così come stabilito dall’ultimo DPCM, fino a 200 sostenitori per le proprie gare interne.

“In ottemperanza alle disposizioni dell’ultimo DPCM – scrive il club in una nota -, si comunica che il PalaConad potrà ospitare 200 persone. Questo, dunque, il limite massimo di biglietti che la Pallacanestro Trapani metterà a disposizione dei propri tifosi in occasione del match di domenica 25 ottobre (ore 21) contro la Tramec Cento, valido per la terza ed ultima giornata di Supercoppa“.

Per poter prendere parte al match si dovranno seguire delle regole ben precise: “Il costo di ogni singolo tagliando sarà di 10 euro. Per coloro che sottoscriveranno la Fidelity Card entro domenica, l’accesso al match di Supercoppa sarà gratuito. Lo scopo principale sarà quello di permettere la visione del match nel massimo della sicurezza. A tal proposito la società, in linea coi protocolli sanitari, ha predisposto tutte le misure necessarie a garantire il distanziamento all’interno della struttura. Nello specifico, ciascun biglietto avrà il proprio posto numerato, all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e NON sarà consentito l’accesso a coloro che avranno una temperatura uguale o superiore a 37.5°. Non appena entrati, dovrà essere compilata, firmata e consegnata un’autocertificazione e sarà sempre OBBLIGATORIO indossare la mascherina”.

“I biglietti – conclude il club – potranno essere acquistati in Segreteria, presso lo Store ufficiale della Pallacanestro Trapani. La Segreteria resterà aperta nei seguenti orari:

Venerdì 23: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, Sabato 24: dalle 10 alle 13, Domenica 25: dalle 10 alle 13. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria (0923 26710)”.