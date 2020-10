Il 2 febbraio 2007 l’ispettore capo della polizia Filippo Raciti è morto durante gli scontri con gli ultras dopo il derby tra Catania e Palermo. Per il suo omicidio è stato condannato in via definitiva Antonino Speziale, all’epoca 17enne. La Iena Ismaele La Vardera ha cercato di dare risposte ai tanti interrogativi che ancora ci sono sul caso.