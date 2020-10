Alluvioni e pericolo allagamenti: pulizia in quattro canali

CATANIA – Completati i lavori di pulizia all’interno di quattro canali che in ogni nubifragio provocano pesanti disagi al territorio catanese. d annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, poco più di un mese fa, aveva disposto un intervento d’urgenza per ripulire quattro canali a rischio: il Buttaceto, l’Arci, lo Jungetto e il Bicocca. Ad effettuare i lavori è stato il Genio civile etneo, diretto da Natale Zuccarello.

“Catania più sicura”

“Da oggi il territorio dell’area industriale di Catania è più sicuro. Si sono infatti conclusi – commenta Musumeci – i lavori di pulizia su quattro torrenti che, a causa dei detriti e della fitta vegetazione che li soffocavano, rischiavano di tracimare in occasione della prima violenta alluvione, con nefaste conseguenze per le attività imprenditoriali e commerciali della zona, ma anche per la viabilità, vista la loro vicinanza con la statale 114. Un potenziale pericolo che abbiamo disinnescato, così come avevo promesso ai rappresentanti degli industriali”.

“Attività di prevenzione”

“In ogni parte dell’Isola – aggiunge il governatore – continuiamo a portare avanti, senza sosta, una capillare attività di prevenzione sui corsi d’acqua a rischio esondazione. Il passato, purtroppo, ci ha dolorosamente insegnato che le tragedie sono figlie dell’incuria e della disattenzione. Errori che non ci appartengono e che, semmai, ci spingono a fare di tutto per innalzare quanto più possibile il livello di sicurezza nelle aree maggiormente a rischio sotto il profilo idrogeologico”.