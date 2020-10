Canottieri TeLiMar agli Europei di Coastal Rowing e Beach Sprint

PALERMO – A pochi giorni dalla conquista del Titolo Italiano Assoluto nel Doppio femminile, la Canottieri TeLiMar è pronta per la prossima sfida: l’equipaggio formato da Elena Armeli e Violante Lama, infatti, è già a Castagneto Carducci, nella località livornese di Marina di Donoratico, dove in questo fine settimana si disputerà la European Rowing Coastal Challenge.

Le gare delle formule endurance e beach sprint avranno inizio a partire da oggi, con le qualifiche sulla lunga distanza, con 16 Nazioni al via. Oltre all’Italia, Paese ospitante, saranno presenti selezioni nazionali e club provenienti da Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Israele, Monaco, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina, per un totale di 61 tra società e rappresentative nazionali iscritte, e un totale di 141 equipaggi allo start.

Il Club dell’Addaura, che domenica scorsa ha conquistato il sesto Titolo Tricolore dall’inizio del 2020, punta a bissare il successo ottenuto a sorpresa a settembre nel Campionato Italiano di Coastal Rowing di Lignano Sabbiadoro. In quella occasione, sulla lunga distanza, la coppia Armeli-Lama si era imposta con un tempo di 24:28:69 sull’equipaggio del Saturnia, accumulando oltre 44 secondi di vantaggio.



Con le gare di domenica in forse a causa del probabile maltempo, le batterie di oggi saranno fondamentali; per questo, il duo esplosivo di casa TeLiMar scenderà oggi in acqua per dare il massimo.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Vicini alla conclusione di questa stagione sportiva 2020, certamente drammatica e da dimenticare per l’emergenza sanitaria che abbiamo dovuto e stiamo continuando ad affrontare, abbiamo, però, la possibilità concreta di arricchire gli straordinari risultati – già consolidati a livello nazionale con la conquista di ben tre Titoli Italiani da parte delle nostre meravigliose Elena Armeli e Violante Lama – con la conquista di una medaglia internazionale in occasione di questi Campionati Europei. Questo nostro equipaggio ha difatti tutte le carte in regola, sia sotto il profilo tecnico-sportivo, che sotto quello motivazionale, per fare ancora una volta molto bene. Non ci resta quindi che spingere al massimo già dalle batterie di qualificazione di oggi, per cercare di arrivare più in alto possibile».