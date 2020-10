CATANIA – Il portiere del CATANIA, Miguel Angel Martinez, ha parlato ai microfoni di “Unica Sport”. Ecco le sue parole:

“Siamo soddisfatti di come abbiamo iniziato la stagione e io sono contento di avere finalmente la possibilità di dimostrare chi sono. Quest’anno siamo una squadra diversa, unita e volta ad un unico obiettivo. Non vogliamo illudere nessuno, non vogliamo parlare di un obiettivo preciso ma scenderemo in campo sempre per vincere”.