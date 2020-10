Erogazione idrica ridotta nella zona del Politeama: ecco le strade interessate

PALERMO – Erogazione idrica ridotta nella zona del Politeama. L’Amap informa che, per lavori connessi alla realizzazione della stazione anello ferroviario di piazza Castelnuovo, angolo via Ruggero Settimo, interferente con la rete idrica, dalle ore 8 alle 16 di lunedì prossimo, verrà ridotta l’erogazione idrica a Palermo, nella sottorete 4 “Politeama”.

Si potranno presentare disservizi con erogazione idrica ridotta nella zona del Politeama delimitata, tra le vie Duca della Verdura, via Notarbartolo, Malaspina, Bixio, Spallitta, Regina Margherita, Guglielmo il Buono, Colonna Rotta, Albero Amedeo, Vittorio E. Orlando, Volturno, Cavour e F.sco Crispi.

L’erogazione idrica sarà riattivata a fine intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti, dice l’azienda.