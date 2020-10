Ghirelli: “Elogio al Palermo. Dobbiamo capire situazione”

PALERMO – Il Palermo sta cercando di reagire dopo aver scoperto la positività al Covid di ben 10 elementi (9 calciatori e l’allenatore Boscaglia). Nella giornata di ieri per non avere ulteriori problemi la squadra è rimasta in isolamento e oggi si sottoporrà ad un nuovo ciclo di tamponi sperando che non aumenti il numero dei positivi.

Sulla vicenda relativi al rinvio del match Palermo-Turris è intervenuto ancora il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha dichiarato: “Devo ringraziare l’autorità sanitaria, sappiamo a quale stress sia sottoposta e noi siamo gente normale, non pretendiamo alcun privilegio. Ci ha consentito di evitare un grave rischio e lo ha fatto nel momento in cui ha avuto contezza del problema. I disagi – dichiara Ghirelli ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia” – ci sono stati, ma dobbiamo essere così intelligenti da capire la situazione particolare del Paese, di precarietà e di incertezza. A volte, il silenzio è d’oro”.

“Devo elogiare il Palermo perché ha applicato subito il protocollo mettendo subito la squadra in bolla. Avrebbero potuto fare allenamenti individuali, ma sulla base di ciò che risulterà dai tamponi faranno gli allenamenti come previsto dal protocollo, in isolamento nella bolla. Il Palermo – continua Ghirelli – ha chiesto il rinvio secondo quanto previsto dal protocollo della Lega. Se in futuro non dovesse avere tredici giocatori o non ci dovessero essere portiere sarebbe la Lega ad intervenire per il rinvio”.