LNP, la nota ufficiale: “Rinviato l’inizio dei campionati A2 e B”

Rinviato l’inizio dei campionati di Basket. Di seguito la nota ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro:

“Gentili società,

vi informiamo che il Consiglio Direttivo LNP ha concordato con il Settore Agonistico FIP il differimento dell’inizio dei Campionati Nazionali di serie A2 e B al dal 15 novembre al 22 novembre p.v.



Le motivazioni della richiesta sono:

• attendere il preannunciato DPCM del 13/11/20 per poter valutare le eventuali nuove disposizioni

• disputare nel week end del 15/11 le Finali di Supercoppa, perché la data del 6/7/8 novembre non è

più praticabile a causa dei tempi tecnici che hanno fatto slittare le date di alcuni recuperi.

Pertanto:

Le Società di serie A2 dovranno recuperare la prima giornata del 15/11/2020 nel festivo del 08/12/2020 e la seconda giornata del 18/11/2020 nel feriale del 25/11/2020, salvo accordi tra le società per altre date, che dovranno essere precedenti alla penultima del girone di andata.