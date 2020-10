Covid e mercatino vietato, ma gli ambulanti non ci stanno: 56 denunce

Succede a Carini, dove i commercianti non hanno rispettato l'ordinanza del sindaco

PALERMO – Cinquantasei commercianti ambulanti a Carini sono stati denunciati dalla polizia municipale per avere disatteso l’ordinanza del sindaco Giovì Monteleone che imponeva la chiusura del mercatino settimanale del martedì per limitare la diffusione del coronavirus. La prossima settimana la zona di via Serpotta dove viene allestito il mercatino sarà presente un presidio delle forze dell’ordine. I commercianti che disattenderanno di nuovo l’ordinanza rischiano una nuova denuncia e la revoca della licenza. (ANSA).