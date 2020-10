Miceli a Musumeci: “Serve un lockdown breve, ma immediato”

PALERMO – “La giunta regionale Musumeci continua a rinviare una decisione ormai improcrastinabile: in Sicilia serve un nuovo lockdown di breve durata ma immediato. A sostenerlo anche alcuni medici componenti del Cts siciliano. Il presidente Musumeci e l’assessore Razza stanno prolungando l’agonia senza assumersi nessuna responsabilità”. Lo dice il deputato del Pd e responsabile sicurezza del partito, Carmelo Miceli. “Il numero dei positivi è in grave aumento, mentre ciò che manca sono i tamponi – aggiunge – La Sicilia risulta agli ultimi posti in Italia per numero di tamponi effettuati ma, soprattutto mancano i posti di terapia intensiva per pazienti Covid, cancellati da una politica miope che ha solo inseguito consensi elettorali durante le amministrative. A maggio i posti di terapia intensiva nei diversi nosocomi in Sicilia erano quasi 600, ora sono 200 e il 50% è già saturo. Scelte incomprensibili che richiedono urgentemente un cambio di rotta amministrativ”. Per Miceli “bisogna chiudere tutto per un tempo ridotto, o pochi giorni o almeno per una buona parte della giornata” e “bisogna fare una grande campagna di comunicazione per spiegare ai siciliani che non è vero che non c’è Covid, ma che, anzi, il Covid è in espansione esponenziale e che, quindi, bisogna tornare a rispettare rigorosamente le regole”. “L’immobilismo istituzionale della Regione sta aggravando la situazione di una Sicilia sempre più in affanno, le scelte lumaca stanno portando a gravissime conseguenze”, conclude. (ANSA).