SANTA CROCE – Il ds del Santa Croce, Claudio Agnello, fa il punto della situazione del club in piena emergenza Covid. Ecco le sue parole:

“Purtoppo i casi tra i nostri tesserati continuano a salire, siamo a 6 e non escludiamo ulteriori aumenti. Gli atleti sono in isolamento e aspettiamo i tamponi. Viviamo in un clima delicato e difficile, penso che saremo costretti a chidere il rinvio anche della gara prevista per giorno 31/10”.