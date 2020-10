“Sorrisi in Rosa”: la camminata dedicata alla prevenzione al femminile

MISTERBIANCO – In occasione del mese della prevenzione, Humanitas Istituto Clinico Catanese e Sorrisi in rosa scendono in campo con un evento, in programma per sabato 24 ottobre alle ore 16:00, che vede la partecipazione delle donne lungo il percorso che congiunge l’Istituto al vicino centro commerciale Centro Sicilia. Camminare insieme per ricordare che la prevenzione non deve mai essere dimenticata o messa da parte, nemmeno quando è in corso una pandemia come quella da Covid-19. Il personale di Humanitas Istituto Clinico Catanese si muoverà insieme alle socie dell’associazione Il filo della Vita e a quante vorranno unirsi in questa camminata solidale; il gruppo sarà capitanato dalla presidente dell’associazione Enza Marchica, testimonial della campagna Sorrisi in Rosa 2020.

L’iniziativa

La camminata in rosa vuole essere un inno alla prevenzione e al diritto alla vita. Ma, al tempo stesso, anche al coraggio delle donne, per testimoniare che il cancro si può sconfiggere e uscirne più forti. L’evento conclude il mese della prevenzione contro il cancro, con iniziative che l’Ospedale ha dedicato alla popolazione femminile: dal corso di autopalpazione, ideato per il personale del centro commerciale, con lezioni a cura della dott.ssa Elena Petrolito, chirurgo senologo di Humanitas Istituto Clinico Catanese, al calendario di visite e prestazioni diagnostiche gratuite che hanno riguardato le aree di senologia, ginecologia, oculistica, otorinolaringoiatria, dermatologia e nutrizione. Nel frattempo, la mostra lungo i corridoi di Humanitas, visibile a tutti i pazienti con i volti e le relative storie di donne che hanno vinto tornando a sorridere.

Come partecipare

L’iscrizione alla passeggiata con acquisto della t-shirt rosa (al prezzo di 7 euro), dovrà avvenire inviando una mail a associazionefilodellavita@gmail.com; il ricavato verrà utilizzato dall’associazione per portare avanti le tante attività a favore delle donne affette da patologia mammaria. Punto d’incontro l’ingresso di Humanitas Istituto Clinico Catanese, dove verranno distribuite le magliette da indossare lungo tutto il percorso. L’invito è esteso alle donne di ogni età ricordando loro l’importanza di test e screening per diagnosi sempre più precoci e interventi sempre meno demolitivi sulla donna che lotta contro il cancro.

L’appuntamento

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre alle ore 16 presso l’area antistante l’ingresso di Humanitas: qui ci si ritroverà per comporre le file ordinate e nel rispetto delle attuali prescrizioni anti covid, alla volta del centro commerciale presso cui a tutte le partecipanti verrà omaggiata una fidelity card.