L’Istituto superiore di sanità: “Situazione critica, state a casa”

"Rischi a breve in molte regioni"

La situazione dell’epidemia in Italia evidenzia “segnali il

raggiungimento imminente di soglie critiche”. A dirlo sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità. “Situazione critica, state a casa”, consigliano.

L’Rt a 1.5 indica “rischi di criticità importanti a breve in molte Regioni”,

rileva il monitoraggio settimanale dell’Iss.

Da qui i consigli per cercare di arginare la seconda ondata della pandemia: “Limitate i contatti, state a casa. Uscite solo lo stretto necessario”. Oltre alle indicazioni alla popolazione, l’Istituto superiore di sanità consiglia al governo di “limitare la mobilità e le attività non essenziali”.

Dai dati emerge che sono 7.625 i focolai attivi, 1.286 nuovi. La maggioranza nelle famiglie, meno nelle scuole. L’occupazione delle terapie intensive è sopra il 10% in alcune Regioni. Appello di cento scienziati a Mattarella per ‘misure drastiche in 2-3 giorni’.