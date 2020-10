“Musumeci arriva tardi, superato dal Dpcm di Conte”

ROMA – “Tanto per capire quale è il ritardo con cui Musumeci sta affannosamente inseguendo l’emergenza Covid, mentre la Regione Siciliana ha appena emesso una ordinanza con cui chiude ristoranti, pub e pizzerie dalle 23 alle 5 e ammette che, dalle 5 alle 23, ai tavoli stia un numero massimo di 6 persone, un nuovo Dpcm già da questa sera dovrebbe disporre la chiusura degli stessi locali dalle 18 alle 5 (cioè 5 ore prima), nelle domeniche e nei festivi, e ammettere che durante l’apertura ai tavoli possa stare un numero massimo di 4 persone (due in meno)”.

Così, sui social Carmelo Miceli, deputato siciliano e Responsabile Sicurezza della Segreteria Nazionale del PD.

Il quale aggiunge: “Quello che disarma è il modo in cui Musumeci continua a mostrarsi incapaci di seguire il passo della grave emergenza in corso.

E un amministratore che non è in grado di stare al passo di una emergenza così grave, non è semplicemente inadeguato ma anche gravemente pericoloso per la comunità che amministra”.