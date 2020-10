Palermo, il Covid rinvia l’inaugurazione del museo

CALCIO - SERIE C

L'apertura ufficiale è prevista per giorno 1 novembre, ma sarà possibile vedere tutto tramite video e foto

PALERMO – Da tempo il Palermo lavora alla realizzazione del museo, ed era pronto ad inaugurarlo il 1° novembre, questo però dovrà essere rinviato a causa del Covid.

L’aumento dei contagi al Covid-19 e le misure delle autorità locali e nazionali non permettono una regolare manifestazione di inaugurazione. A questo si aggiunge la positività di quindi elementi del gruppo squadra (tredici calciatori, due membri dello staff) che ha fatto rinviare la gara contro Turris e Catanzaro.

L’apertura del museo è sempre in programma per giorno 1 novembre, ma avverrà solo in video e foto. Quando i tempi saranno migliori lo si potrà visitare fisicamente.