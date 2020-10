Pedara, due dipendenti positivi. “Sindaco negativo al tampone”

Pedara. Il sindaco di Pedara Alfio Cristaudo non è positivo al covid-19. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri attraverso un comunicato. “Dopo l’autodenuncia di un dipendente comunale risultato positivo ad un tampone effettuato su base volontaria, stamattina il Sindaco di Pedara Alfio Cristaudo ha richiesto i tamponi per tutti i dipendenti comunali e la Giunta (Sindaco compreso)”, si legge nella nota.

Sindaco e assessori negativi

L’esito dei tamponi ha rilevato – su 80 persone- solo un altro dipendente positivo e asintomatico. Nessun positivo invece tra assessori e sindaco.

Al fine di tranquillizzare ulteriormente la popolazione si ricorda quindi che i casi di soggetti risultati positivi al Covid a Pedara sono solo 27 e tutti domiciliati a casa.

Il Sindaco ha tuttavia – nell’interesse e rispetto della popolazione -predisposto a titolo precauzionale, la riapertura del C.O.C.

“Rispettare le norme anti-covid”

Il Sindaco Cristaudo invita tutti a rispettare le norme anti Covid, ad attenersi all’ultimo Dpcm del Governo nazionale e a non diffondere panico e notizie infondate tra la popolazione.

“La situazione è sotto controllo e monitorata costantemente con i funzionari dell’Asp –sottolinea il Sindaco-. Anche a scuola tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi. Abbiamo anche effettuato una conferenza di servizio con tutti coloro che gestiscono le strutture sportive pubbliche, affinché vengano rispettati tutti i protocolli anti Covid.

Invito la popolazione – conclude Cristaudo- ad indossare la mascherina, ad igienizzare spesso le mani e a mantenere il distanziamento”.

Si ribadisce che il Sindaco non è positivo ed è in piena attività lavorativa per garantire a tutti i pedaresi risposte e azioni concrete a tutela della popolazione.