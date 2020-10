Spaccio di droga e armi: due arresti della polizia

Due giovani finiscono in manette.

CATANIA – Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato P. M., classe 2002, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di appostamento nel quartiere di San Giovanni Galermo, una pattuglia notava l’uomo mentre, coadiuvato da un altro soggetto e con in mano una radiolina ricetrasmittente, effettuava alcune consegne di involucri in cambio di denaro a delle persone che si accostavano a bordo delle proprie autovetture.

Trattandosi di tipiche modalità dell’attività di spaccio si decideva di intervenire e si bloccava il ragazzo che indossava un borsello a tracolla. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire 55 dosi già confezionate e di varie pesature, di cocaina; 52 “stecchette” di marijuana; materiale da confezionamento; contabilità dell’attività illecita ed oltre mille euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Dopo una mirata attività infoinvestigativa, personale della Squadra Mobile ha arrestato M.S. classe 2001 per detenzione illegale di arma da sparo clandestina e relativo munizionamento.

Gli investigatori infatti venivano a conoscenza del fatto che un ragazzo incensurato poteva detenere un’arma all’interno della propria abitazione. Si procedeva dunque ad effettuare irruzione all’interno dell’appartamento in uso allo stesso e si recuperavano, nascosti in un cassetto di un armadio, una pistola a salve modificata artigianalmente in arma da fuoco (cal. 9 mm) e sei proiettili.

Indagini sono in corso per verificare se la pistola è stata utilizzata per commettere altri reati.