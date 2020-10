Biancavilla, il tecnico Basile: “Ci siamo preparati”

BIANCAVILLA – Il tecnico dell’Acireale, Nicola Basile, ha parlato in vista della trasferta di Acireale. Ecco le sue parole:

“Per noi è un onore andare a fare queste partite in questi stadi dove c’è grande tradizione calcistica e l’aspettativa è quella di andare in serie C. Ci siamo preparati per andare ad affrontare una corazzata. L’Acireale sicuramente terrà testa alle due messinesi fino alle ultime giornate di campionato. I ragazzi hanno tanta fame, tanta voglia e tanta grinta. Chi è sceso in campo ha dato sempre l’anima e messo tanta determinazione. Se i ragazzi continueranno così, si toglieranno grosse soddisfazioni. Non dovremo fare errori, con questo tipo di avversario se si lasciano spazi loro ne approfittano. Rispetto per tutti, però noi siamo lì e non porteremo solo le casacche ad Acireale. I granata hanno un ottimo allenatore e degli ottimi giocatori, chiunque potrà decidere la partita tra i loro convocati. Loro sono obbligati a fare risultato pieno, anche perché la classifica si comincia a delineare. Il campionato però è ancora all’inizio e loro sono in grado di fare dieci vittorie di fila, mi auguro dalla sesta giornata in poi”.