Bronte, nuova impennata di contagi Firrarello: “I positivi salgono a 35”

BRONTE – Salgono i contagi anche a Bronte. “Apprendiamo dall’ultima rilevazione dell’ASP che i concittadini contagiati sono 35. – afferma il sindaco Pino Firrarello – Come preventivato, dal lavoro di mappatura massiva dei contagi sul territorio emergono quotidianamente nuove positività al Covid-19. Temiamo dunque che nei prossimi giorni il numero di contagi continuerà a crescere”.

“Sono fiducioso”

Il sindaco sottolinea di essere “fiducioso che le misure di contenimento adottate dall’amministrazione e dalle autorità competenti, possano contenere nel breve periodo i contagi e minimizzare i rischi nel lungo periodo. I fatti di Roma e Napoli di ieri dimostrano la mancata consapevolezza da parte di molti della gravità della pandemia”.

Conclude Firrarello: “Ringrazio i miei concittadini, invece, per aver aderito all’appello di cautela e prevenzione, e le istituzioni sanitarie e scolastiche per il supporto: all’espandersi del virus sul territorio nazionale rispondiamo uniti, consapevoli che non sarà una passeggiata, ma fiduciosi per il futuro”.