Lega, Salvini e le nuove nomine: Cantarella in segreteria nazionale

CATANIA – Fabio Cantarella, assessore all’ambiente del comune di Catania, entra nella segreteria nazionale della Lega.

Chi è

Quarantasei anni, avvocato e giornalista, Cantarella è stato, da vicesindaco del comune di Mascalucia, il primo amministratore della Lega in Sicilia, 7 anni fa.

È molto vicino al commissario siciliano Stefano Candiani, insieme sono imputati di istigazione all’odio razziale per aver diffuso un video sul quartiere San Berillo, popolato da numerosi migranti. Cantarella si è difeso sostenendo di aver soltanto mostrato una situazione di grave degrado che comporta problematiche di sicurezza per l’intero quartiere.

Il commento

“Ringrazio Matteo Salvini – dice Cantarella – per la fiducia e la grande opportunità offerta alla nostra isola di portare proposte valide in un contesto così qualificato. Sento di dover ringraziare anche Stefano Candiani per l’importante lavoro che con pazienza e passione sta portando avanti in Sicilia”.

Continua l’assessore catanese: “Condividerò questo ruolo con tutti coloro che vorranno dare un contributo di idee utili a migliorare la vita dei siciliani”.

A partire dalla questione infrastrutturale e dell’immensa economia che passa davanti ai nostri porti e non riusciamo ad intercettare per la mancanza di progettualità e investimenti”.