Nuovo balzo dei contagi: in Sicilia 695 in più, undici morti in 24 ore

PALERMO – Nel giorno del nuovo Dpcm volto a contenere ulteriormente il contagio da Covid-19, aumentano i positivi in tutta Italia. In Sicilia salgono anche i numeri relativi ai ricoveri in terapia intensiva e, purtroppo, ai decessi. Nel dettaglio, sono 695 in più, rispetto a ieri, i contagi registrati nell’Isola nel giro delle ultime ventiquattro ore.

In base al bollettino reso noto dal Ministero della Salute, sono oggi novantacinque i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, cinque in più di ieri, oltre ai 642 pazienti che si trovano in ospedale in regime ordinario. Nell’Isola si supera la soglia dei diecimila positivi: sono 10555 le persone attualmente positive, un numero che fa schizzare a 16897 quello dei casi totali nella regione dall’inizio della pandemia. Brutte notizie anche sul fronte dei decessi in Sicilia: rispetto alla giornata di ieri se ne registrano undici in più, oggi sono 428. Come ogni fine settimana, in calo il numero dei tamponi effettuati: sono 5193.

La mappa per ogni provincia

La provincia più colpita è quella di Catania, con con 227 casi seguita da Palermo con 194 nuovi positivi in più. Nel Ragusano sono 98, a Messina 52, a Caltanissetta 46, ad Agrigento 28; a Enna 21; Siracusa 15, Trapani 14.

I dati nazionali: 128 decessi

Nuovo balzo dei contagi per Covid che per la prima volta dall’inizio dell’emergenza superano quota 20mila in un giorno: secondo i dati del ministero della Salute sono stati registrati 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, oltre 15.700 meno di ieri. In calo invece l’incremento del numero delle vittime: 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano 151) che portano il totale a 37.338.

Sono 222.241 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 19.059 più di ieri. Di questi, secondo i dati del ministero della Salute, 12.006 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un incremento rispetto a sabato di 719, altri 1.208 sono nelle terapie intensive (+80) mentre 209.027 sono in isolamento domiciliare, con un aumento di 18.260 in un giorno. Le persone guarite e dimesse sono invece 266.203, con un incremento di 2.086.

Complessivamente i contagiati dal virus – comprese le vittime e i guariti – sono 525.787. Tra le regioni è ancora la Lombardia a far segnare il numero più alto di nuovi casi: 5.762, praticamente più di un nuovo contagiato su 4 è nella regione più colpita dalla pandemia. Altre sei regioni hanno aumenti a quattro cifre: Campania (+2.590), Piemonte (+2.287), Toscana (+1-.863), Lazio (+1.541), Veneto (+1.468) e Emilia Romagna (+1.192). Le sette regioni insieme hanno poco più del 78% dei nuovi casi