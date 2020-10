Nuovo Dpcm, chiusure e restrizioni: l’ira di tante categorie

Contro il Dpcm del governo insorgono i presidi e le categorie più interessate dalla stretta anti-covid. Il presidente dell’ Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, dice che imponendo quote sulla didattica distanza si lede il principio dell’autonomia scolastica. Mentre dice no allo stop a cinema e teatri il presidente dell’Agis, Carlo Fontana che scrive una lettera a Conte e al ministro Dario Franceschini precisando che “i luoghi di spettacolo si sono rivelati tra i più sicuri spazi di aggregazione sociale”. E protesta anche l’Unione dei teatri di Roma. Secondo la Cgia di Mestre saranno coinvolte anche 8.200 gelaterie e pasticcerie artigianali. Secondo la Sapar, l’organizzazione che rappresenta i gestori degli apparecchi per il gioco pubblico, il dpcm “taglia le gambe al settore”.