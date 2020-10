Nuovo Dpcm vieta la presenza dei tifosi allo stadio

Nella giornata odierna, dopo solo una settimana, il Premier Conte ha firmato il nuovo DPCM che prevede alcune limitazioni necessarie a fermare il dilagarsi del Covid. Nelle scorse settimane era stato consentito l’accesso del pubblico negli impianti, ma adesso questo sarà vietato.

Il divieto sarà da domani e sarà valido fino al 24 novembre. Quindi domani, per esempio, il Milan che ospiterà la Roma per la gara di campionato non potrà contare sul supporto dei mille tifosi che avrebbero preso posto a San Siro. La stessa cosa accadrà per il Bari che domani alle 21 affronterà il Catania e adesso dovrà rimborsare i 500 biglietti venduti.

Lo stesso sarà anche per il Palermo che aveva visto i tifosi per la prima volta al “Barbera” per la gara contro la Turris, poi non disputata. Per le prossime sfide quindi, se la curva dei contagi non dovesse fermarsi, sarà difficile vedere i tifosi sugli spalti.