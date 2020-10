Palermo, aumentano i positivi: altri 4 contraggono il Covid

CALCIO SERIE C

Aumentano i positivi in seno al club rosanero

PALERMO – Un vero e proprio focolaio è nato in casa Palermo calcio. Il club di viale del Fante alla vigilia del match contro la Turris aveva riscontrato la positività di alcuni tesserati, questo ha indotto la Lega a posticipare l’inizio della gara dalle ore 15 alle ore 18.30.

Gara poi rinviata a causa dopo la segnalazione dell’Asp perché in casa rosanero i positivi erano diventati 10 (9 calciatori più Boscaglia). I giorni dopo la gara hanno visto la squadra andare in isolamento e ripetere i tamponi per i calciatori e staffi risultati negativi. Giorno 23 altri sono state riscontrate altre cinque positività (4 calciatori e un membro dello staff).

Nella giornata odierna ai 15 positivi se ne sono aggiunti altri quatto, così come comunica il Palermo. I positivi – scrive il club – sono due calciatori e due membri dello staff. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l’isolamento.