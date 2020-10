Palermo, parla Sagramola: “Navighiamo a vista”

PALERMO CALCIO – L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato attraverso le colonne de il “Corriere dello Sport” a proposito della situazione attuale del club rosanero, colpito dal Covid-19.

“Il nemico è invisibile – dice Sagramola – si naviga a vista. Lo fa il nostro governo figuratevi se non posso io. Non abbiamo certezze, sono previsti altri controlli e non possiamo sapere cosa ci riserveranno. Palermo-Potenza? Io ho espresso le mie perplessità sia al presidente della Lega Pro Ghirelli che al segretario generale Paolucci. Se il conteggio dei giocatori è basato sui professionisti, abbiamo un numero di contagi che non ci consentirebbe di giocare. Se la Lega, invece, apre ai giovani di categoria tutto cambia. E’ il primo caso che succede e ragionevolmente direi che bisogna rinviare, ma è solo la nostra ipotesi”.

“La Lega non l’ha specificato, fin dall’inizio, volutamente e forse anche opportunatamente, visto che era materia nuova. Per quanto mi riguarda, la lista di riferimento non può che essere quella dei professionisti allargata ai giovani impiegati. Quella presentata contro la Turris era di 16 elementi, quattro dei quali sono poi risultati positivi. Quindi siamo fuori dalla possibilità di utilizzare il numero minimo di calciatori richiesti. Nessuno spirito polemico verso la Lega, è il nostro punto di vista dettato dal buon senso, che speriamo possa essere condiviso” – ha concluso -.