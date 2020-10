Piomba con l’auto su un gruppo di giovani: scappa, ma perde la targa

Un giovane piomba con l’auto a tutta velocità in piazzetta Pedegoli a Genova e travolge un gruppo di ragazzi. Quattro i feriti, di cui due ragazze, una incinta, in gravissime condizioni. Il giovane scappa ma perde la targa e viene subito rintracciato. Non è la prima volta che il guidatore fa folli corse in strada con la sua Bmw. Nello scontro uno scooter ha preso fuoco. Alcuni residenti sono scesi in strada per spegnere le fiamme e prestare soccorso.