Altro rinvio in Serie B per le positività al Covid

CREMONA – Ancora gare rinviate a causa del Covid. Questa volta in Serie B che vede rinviata la gara Cremonese-Brescia per le positività di alcuni tesserati delle “rondinelle”.

“Dopo una caso di positività nel Brescia – scrive la Lega Serie B – e constatata l’impossibilità di rinviare a domani la gara secondo regolamento per gli impegni di mercoledì delle due squadre in Coppa Italia, la gara fra Cremonese e rondinelle in programma oggi alle ore 21 è stata rinviata a data da destinarsi.”​