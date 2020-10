PALERMO – L’Amat sospende le linee degli autobus notturni. La decisione del presidente dell’azienda trasporti palermitana Michele Cimino in seguito all’ordinanza del presidente della Regione con le nuove norme anti Covid.

In particolare l’Amat (con decorrenza 25 ottobre) sospende l’erogazione dei servizi notturni relativi alle linee N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 e 101 N, riducendo al 50 per cento la capienza consentita su tutti i mezzi in servizio dalle 5 alle 23, compresi tram e scuolabus.

“Il personale recuperato in seguito alla sospensione attuata – si legge nella comunicazione dell’Amat al Comune di Palermo – verrà impiegato per incrementare l’offerta di servizio nella fascia oraria tra le 7 e le 15 in cui si attendono flussi di passeggeri più intensi. Una scelta per assicurare la possibilità di muoversi a un maggior numero di cittadini, riducendone al minimo i disagi, in attesa del completamento delle procedure di assunzione di operatori di esercizio”.