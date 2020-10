Anche a Siracusa proteste contro il Dpcm, manifestanti in piazza Duomo

SIRACUSA – Manifestazione spontanea di protesta a Siracusa contro l’ultimo Dpcm per contenere la diffusione del virus Covid-19. Decine di persone, in maggioranza giovani, hanno percorso corso Gelone, corso Umberto e sono arrivati in piazza Duomo davanti Palazzo Vermexio, sede del Comune. Una protesta pacifica contro le chiusure imposte dal provvedimento e in particolare la chiusura dei ristoranti dalle 18 e quella totale di piscine e palestre.

(ANSA).