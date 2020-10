Caso Covid al tribunale di Trapani, palazzo di giustizia off-limits

TRAPANI – Al Tribunale di Trapani sono state sospese tutte le attività, comprese le udienze che erano in corso, per un caso di Covid-19 accertato in mattinata. Dalle prime indiscrezioni pare si tratti di un dipendente del Comune di Trapani in servizio, però, al palazzo di giustizia. La sospensione delle udienze è stata disposta per mera precauzione. In mattinata sarà eseguita la sanificazione dei locali nella speranza che domattina si possa ritornare ad espletare la normale attività lavorativa.