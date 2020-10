Catania, si cerca il riscatto: oggi sfida al Bari

CATANIA – Dopo la sconfitta contro la Terana il Catania non poteva certo trovarsi di fronte avversario più difficile, cioè la corazzata Bari accreditata numero uno per la vittoria finale del campionato. I pugliesi sono reduci dal pari a reti involate contro il Monopoli e andranno alla ricerca di conferme vista la buona prestazione messa in campo.

Per questa sfida Raffaele recuperare Tonucci, che gli consentirà di tornare al 3-5-2. I problemi maggiori per gli etnei, comunque, sono in attacco perché fin qui la squadra non ha siglato nessuna rete su azione, ma solo su calcio da fermo.

Alla gara non potranno assistere i tifosi perché l’ultimo Dpcm vieta la presenza dei tifosi sugli spalti.