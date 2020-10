Coppa Sicilia Optimist, il Circolo Nautico NIC si concede il bis

Il Circolo conquista per il secondo anno consecutivo il titolo che mette in competizione i giovani velisti siciliani delle classi juniores e cadetti

CATANIA – Più di settanta atleti da tutta la Sicilia per la fase finale della Coppa Sicilia Optimist, che ha visto sfidarsi per tutta l’estate del 2020 i circoli velici dell’isola su quattro campi di regata. Dopo la gara, disputata nelle acque del golfo di Catania il 25 di ottobre, il titolo rimane al Circolo Nautico NIC, già l’anno scorso vincitore della Coppa che mette in competizione i giovani velisti siciliani delle classi juniores e cadetti.

La regata di Catania è l’ultima di un campionato che quest’anno si è svolto solo in quattro delle sei fasi previste. Le prime due gare, infatti, sono state annullate a causa della situazione legata al Coronavirus. All’appuntamento di oggi i velisti hanno trovato, in un primo momento, tempo perfetto e vento da maestrale, con appena qualche velatura: condizioni che hanno permesso lo svolgimento della prima regata già alle 12:30. Poi, una rotazione di 180 gradi del vento e l’aumento dell’onda hanno spinto il comitato di regata ad attendere l’assestamento delle condizioni prima di dare il via alla seconda e terza regata. Alla fine delle tre combattutissime gare, la classifica della giornata ha visto, nella categoria juniores, la vittoria di Yusei Castroni della Società Canottieri Marsala, il secondo posto di Tommaso De Fontes del Circolo Nautico Nic e il terzo posto di Gianmarco Livoti, ancora del Circolo Nautico Nic.

Nella categoria cadetti, al vincitore Alberto Palermo, del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, fanno compagnia sul podio Marco Tringali e Giulia Pasqua, entrambi del Circolo Nautico Augusta. Con l’aggiornamento della classifica generale, la Coppa Sicilia Optimist 2020 è stata dunque assegnata al Circolo Nautico Nic di Catania, vincitore nella classe cadetti con Damiano Livoti, già detentore del titolo 2019, e nella classe juniores con Tommaso De Fontes, atleta che nel 2019 ha anche raggiunto il titolo di campione italiano e di campione nel mondiale a squadre disputato ad Antigua.

“I vostri risultati ci fanno crescere nella considerazione di tutti”: per il presidente della zona 7 FIV Francesco Zappulla, intervenuto durante la premiazione, “la partecipazione di tutti questi atleti e circoli fa

crescre il prestigio della Sicilia nel mondo della vela”.