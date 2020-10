Coronavirus, a Canicattì chiude un’altra scuola: è la terza

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Un’altra scuola, il plesso Don Bosco in via Pirandello, è stata chiusa a Canicattì con ordinanza del sindaco Ettore Di Ventura a causa della positività al Covid-2019 di una insegnante. E’ il terzo istituto scolastico chiuso a causa del coronavirus. La decisione della chiusura del plesso Don Bosco di via Pirandello è stata adottata in via prudenziale perché dicono il sindaco e il dirigente scolastico la docente lavora in 11 classi e quindi sono coinvolti un numero consistente d’insegnanti e alunni di scuola elementare. La scuola dovrebbe riaprire il 7 novembre dopo la sanificazione e i controlli su alunni, insegnanti e personale scolastico. Il sindaco ha deciso anche la sospensione del mercatino settimanale del mercoledì. (ANSA).