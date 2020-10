Covid, potenziati i controlli della polizia nei luoghi della movida

La Polizia di Stato scende nuovamente in campo nell’azione di prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19: un massiccio dispositivo di controllo del territorio è stato approntato dal Questore Mario Della Cioppa per porre un freno a quelle condotte giudicate in tal senso pericolose. , In particolare il monitoraggio ha riguardato il movimento delle persone in quelle aree della “movida serale”.

Il Questore ha predisposto una road-map che prende in considerazione le aree delle vie Santa Filomena, Gemmellaro, Del Rortolo, Pacini e delle piazze Carlo Alberto, Stesicoro, Bellini, Duomo e Currò.

Già dalla sera dello scorso 23 ottobre, il dispositivo di controllo si è messo in moto, schierando sul territorio, la Polizia di Stato che con il Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, la Polizia Scientifica, la Divisione P.A.S.I., la Polizia Stradale e gli uomini dei Commissariati di P.S. e degli altri Uffici della Questura ha presidiato le zone delineate nell’Ordinanza.

Gli agenti hanno incontrato i giovani e le persone presenti nelle vie cittadine, invitandole a un corretto utilizzo delle mascherine e all’adozione delle distanze di sicurezza quando necessario; le sanzioni sono state adottate in quei casi in cui i comportamenti evidenziati si sono rilevati di rimarchevole gravità.

A fronte di 139 persone e 63 esercizi pubblici controllati, infatti, sono state 5 le sanzioni comminate per il mancato utilizzo della mascherina o per la mancata l’adozione della distanza di sicurezza.

Per le attività commerciali, invece, i rilievi sono stati mossi, grazie anche al contributo di personale dell’ASP, per la mancata osservanza di norme igienico-sanitarie e, in un caso, per la mancata autorizzazione SIAE: in tutto, sono stati sanzionati 6 esercizi commerciali.

Alle operazioni è stata affiancata la Polizia Locale, grazie al cui ausilio sono state 52 le sanzioni per inosservanza delle norme del Codice della Strada, 2 i veicoli sequestrati amministrativamente, a fronte di 137 veicoli controllati.

A corollario dell’azione di controllo antiCovid, specialmente nella zona di via Del Rotolo, sono stati sequestrati penalmente numerosi DVD, CD, occhiali e articoli di pelletteria dai marchi contraffatti.